Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax rutscht knapp ins Minus

Mit unterschiedlichen Vorzeichen haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes den Handel am Mittwoch beendet. Während der Dax knapp im Minus schloss, legten die Indizes in der zweiten Börsenreihe deutlich zu. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Titeln gewann 1,11 Prozent auf 28.380,83 Zähler, während der Dax am Ende um 0,10 Prozent auf 16.108,93 Punkte nachgab.

In der Früh hatte der Dax mit 16.240 Punkten noch sein höchstes Niveau seit einem Monat erreicht. Nach einem Anstieg um bis zu fünf Prozent in weniger als zehn Handelstagen kamen Anleger bei den Aktien aus der ersten deutschen Börsenliga wohl erst einmal ins Grübeln. Fast 16 Prozent hat der Leitindex in diesem Jahr schon gewonnen.