Der Dax hat am Mittwoch an einem Höhepunkt der Berichtssaison nachgegeben. Positive Impulse fehlten erneut nach der Rally der Vorwoche. Für den Dax ging es gegen Mittag um 0,20 Prozent bergab auf 15.121,89 Punkte.

In der zweiten deutschen Börsenliga sah es wie schon am Vortag besser aus: Der MDax stieg zur Wochenmitte um 0,40 Prozent auf 25.208,45 Punkte. Er näherte sich damit seinem Zwischenhoch aus der Vorwoche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen lag leicht im Minus. An den US-Börsen zeichnete sich wenig Bewegung ab.

Börsianer bezweifeln wieder vermehrt, dass der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed bereits abgeschlossen ist.