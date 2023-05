Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax stabil - 16.000 Punkte bleiben im Fokus

Nach der Rally am Freitag hat sich der Dax zum Wochenstart stabil gezeigt. Schwache Daten zur Industrieproduktion im März hatten kaum Einfluss, da ein Produktionsrückgang erwartet worden war - wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet.

Der Leitindex stieg kurz nach dem Handelsstart um 0,14 Prozent auf 15.982,79 Punkte, nachdem er am Freitag um knapp anderthalb Prozent gestiegen war und damit in der abgelaufenen Handelswoche letztlich moderat zugelegt hatte. Die 16.000-Punkte-Marke blieb aber weiterhin eine Hürde, die nachhaltig nicht überwunden werden konnte. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, schließt zwar ein Rekordhoch im Dax in absehbarer Zeit nicht aus, verweist aber zugleich auf die relativ ausgeprägte "Bewegungsarmut" im Leitindex.

Der MDax trat Montagmorgen mit plus 0,03 Prozent auf 27.627,10 Zähler nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam mit plus 0,02 Prozent auf 4341,26 Punkte kaum vom Fleck.