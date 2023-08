Nach den Einbußen am Vortag ist der Handel am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex Dax bewegte sich am Mittwoch unter dem Strich nur wenig und ging mit plus 0,14 Prozent bei 15.789,45 Punkten aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen legte um 0,11 Prozent auf 27.816,26 Punkte zu.