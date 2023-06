Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag trotz wachsender Konjunktursorgen infolge eines enttäuschenden Ifo-Geschäftsklimas etwas stabilisiert. Der Leitindex Dax ging nach einer äußerst schwachen Vorwoche 0,11 Prozent tiefer bei 15.813,06 Punkten aus dem Handel. Auch ein Putsch-Versuch in Russland am Wochenende brachte die Anleger nicht weiter aus der Ruhe. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,16 Prozent höher bei 26.832,80 Punkten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni deutlich verschlechtert, der Ifo-Index ist im Vergleich zum Vormonat stärker gefallen als erwartet.