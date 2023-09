Dax startet mit Plus in die EZB-Woche

Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus in die EZB-Woche

Zum Start in die vom Leitzinsentscheid in Europa dominierte neue Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt weiter etwas erholt. Im frühen Montagshandel knüpfte der deutsche Leitindex Dax mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent auf 15.785,70 Punkte an seine moderaten Gewinne vom Freitag an. Auch der MDax der mittelgroßen Werte konnte nach seiner schwächeren Vorwoche zulegen und rückte in den ersten Minuten um 0,42 Prozent auf 27.175,43 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,48 Prozent nach oben.

Zum Start in die vom Leitzinsentscheid in Europa dominierte neue Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt weiter etwas erholt. Im frühen Montagshandel knüpfte der deutsche Leitindex Dax mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent auf 15.785,70 Punkte an seine moderaten Gewinne vom Freitag an. Auch der MDax der mittelgroßen Werte konnte nach seiner schwächeren Vorwoche zulegen und rückte in den ersten Minuten um 0,42 Prozent auf 27.175,43 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,48 Prozent nach oben.

Seit Wochen ist der Dax auf Richtungssuche und bewegt sich in einer engen Handelsspanne zwischen rund 15.500 und etwa 16.000 Punkten. Aus Sicht der Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) besteht angesichts der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag das Risiko, dass die Kurse in den kommenden Tagen stärker schwanken könnten. Denn unter Experten ist umstritten, ob es einen weiteren Zinsschritt geben wird oder die europäischen Währungshüter eine Pause einlegen.