Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax steigt - 14.000 Punkte knapp verfehlt

Weitere Corona-Lockerungen in China haben dem deutschen Aktienmarkt nach Weihnachten zu moderaten Gewinnen verholfen. Bei dünnen Umsätzen stieg der Dax im Handelsverlauf mehrmals über die vielbeachtete Marke von 14.000 Punkten, verfehlte sie letztlich aber knapp.

So schloss der deutsche Leitindex 0,39 Prozent höher bei 13.995,10 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte um 0,15 Prozent auf 25.285,55 Punkte zu.

Seit Mitte Dezember müht sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer an der 14.000-Punkte-Hürde ab. Die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd des Dax hatte geendet, als die Notenbanken in den USA und Europa unter Verweis auf die Inflation deutlich machten, dass ein Ende ihres Zinserhöhungszyklus vorerst nicht in Sicht ist.