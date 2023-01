Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Dax notierte am späte Vormittag praktisch unverändert bei 15.133,30 Punkten. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg um rund 0,7 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,33 Prozent auf 28 886,56 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte.