Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax über 16.000 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach dem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht sein Gewinn-Niveau in etwa gehalten. Der Dax überwand am Vormittag die 16.000 Punkte und notierte zuletzt 1,0 Prozent höher bei 16.012,37 Punkten.

Zuvor hatte die endgültig abgewendete Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung der Börse weiteren Auftrieb gegeben. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird.

Bereits am Donnerstag hatte sich der Leitindex von seinen klaren Verlusten der vergangenen Tage ein Stück weit erholt. Damit deutet sich für den Dax eine leicht positive Wochenbilanz an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagnachmittag um 1,9 Prozent auf 27.245,98 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

Der Euro kostete zuletzt 1,0745 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0697 (Mittwoch: 1,0683) Dollar festgesetzt, somit kostete der Dollar 0,9348 (0,9361) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Vortag auf 2,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 126,47 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,45 Prozent auf 135,70 Zähler.