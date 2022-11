Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Nach der Bekanntgabe niedriger als erwartet ausgefallener US-Erzeugerpreise verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,46 Prozent auf 14.378,51 Punkte. Seit Ende September hat der Dax damit mehr als 21 Prozent zugelegt.

Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Nach der Bekanntgabe niedriger als erwartet ausgefallener US-Erzeugerpreise verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,46 Prozent auf 14.378,51 Punkte. Seit Ende September hat der Dax damit mehr als 21 Prozent zugelegt.

Der MDax dagegen konnte seine Rally am Dienstag nicht fortsetzen: Er verlor 0,47 Prozent auf 26.181,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,71 Prozent. In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zuletzt mit 0,9 Prozent im Plus. Dort zogen allem die Technologiewerte wieder an.