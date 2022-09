Nach der Stabilisierung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder in die Knie gegangen. Der Dax rang erneut um die runde und vielbeachtete Marke von 12.000 Punkten. Am Nachmittag notierte der Leitindex 1,39 Prozent tiefer bei 12.013,73 Punkten nur noch knapp darüber. Der MDax verlor 1,72 Prozent auf 21 943,40 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte rund 1,3 Prozent im Minus.