Nach dem starken Wochenstart hat sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag fortgesetzt. Frische Konjunkturdaten aus Deutschland hatten einen leicht negativen Einfluss. Unterstützung kam von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Zentralbank bezeichnete den Bericht in einer ersten Reaktion allerdings als "ungenau".