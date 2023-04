Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Verbraucherpreisen aus den USA hat der Dax am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne ausgebaut. Die Börsenentwicklung an der Wall Street stützte, denn dort war der Dow Jones Industrial am Vortag ebenfalls leicht gestiegen. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen allerdings hatten nachgegeben.