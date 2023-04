Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Verbraucherpreisen aus den USA hat sich der Dax am Mittwoch stabil gezeigt. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach dem Börsenstart 0,11 Prozent auf 15.672,79 Zähler und bleibt damit in Reichweite der kurz vor Ostern erreichten knapp 15.737 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Mittwochmorgen um 0,24 Prozent auf 27.515,43 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,06 Prozent auf 4330,65 Punkte nach.