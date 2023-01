Die Hoffnung auf eine weiter abflauende Inflation hat die Aktienkurse am Mittwoch wieder angeschoben. Der deutsche Leitindex Dax rückte nah an 15.000 Punkte heran. Aus dem Handel ging er mit plus 1,17 Prozent bei einem Stand von 14.947,91 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,44 Prozent auf 27.777,54 Punkte aufwärts.