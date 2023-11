Der Dax hat am Donnerstag den Weg zurück über die Marke von 15.000 Punkten gefunden. Damit setzt sich der positive Trend im neuen Monat November fort, nachdem die vergangenen drei Monate sehr schwach gelaufen waren. In der ersten Stunde auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 1,13 Prozent auf 15.092,15 Punkte. In noch besserer Form präsentierte sich am Donnerstagmorgen der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit plus 2,37 Prozent auf 24.629,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent hoch.