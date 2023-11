Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Aufwärtstrend seit Anfang November am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,42 Prozent im Plus bei 15.967,30 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,65 Prozent auf 26.117,44 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um rund 0,4 Prozent zu.