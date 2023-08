Der Dax ist am Donnerstag kurz über die 16.000-Punkte-Marke gestiegen. Es störte die Anleger nicht, dass eine Abschwächung der Inflation in der Eurozone ausblieb. Angetrieben von einigen Aktien mit Aufholpotenzial hängte der Leitindex das europäische Umfeld ab und übertraf die Marke erstmals seit drei Wochen wieder um einige Punkte.

Der Dax ist am Donnerstag kurz über die 16.000-Punkte-Marke gestiegen. Es störte die Anleger nicht, dass eine Abschwächung der Inflation in der Eurozone ausblieb. Angetrieben von einigen Aktien mit Aufholpotenzial hängte der Leitindex das europäische Umfeld ab und übertraf die Marke erstmals seit drei Wochen wieder um einige Punkte.

Allerdings war dies nicht von Dauer: Zur Mittagszeit stand der Dax 0,52 Prozent höher bei 15.974,73 Punkten. Für den zu Ende gehenden August zeichnet sich nach dem Rekord im Juli damit immer noch ein fast dreiprozentiger Monatsverlust ab. Für den MDax ging es am Donnerstag um 1,1 Prozent auf 27.821,99 Zähler hoch. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx stand derweil knapp im Plus. In New York zeichnete sich an den Börsenplätzen auch ein durchwachsener Start ab.

Anleger setzten generell wieder stärker auf deutsche Werte, denen der Zinsanstieg in den vergangenen Monaten stark zugesetzt hatte. Sie hoffen hier auf eine bessere Marktlage in Zeiten, in denen die Zinsen vielleicht bald nicht mehr steigen.

Die Nase vorn hatten mitunter Immobilienwerte, die ihre jüngste Erholung fortsetzten. Im Dax zogen die Vonovia-Aktien um 3,4 Prozent an, während die Papiere von Aroundtown ihre Erholungsrally vom Vortag im SDax fortsetzten.

Auch die Erholung von Online-Aktien hat Schwung bekommen. Zalando-Papiere lagen mit einem Anstieg um 3,4 Prozent im Dax fast gleichauf mit Vonovia. Im MDax schafften es die Papiere des Kochboxenlieferanten Hellofresh mit einem Kurssprung um 6,7 Prozent wieder über die 30-Euro-Marke. Titel des Essenslieferdienstes Delivery Hero erholten sich um 4,2 Prozent von ihrem Vortagskursrutsch.