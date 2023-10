Der Dax zeigt sich nach seinem Tief weiter zögerlich. Klare Kursgewinne, wie vorbörslich noch erwartet, gelangen dem Leitindex nicht.

Nach einem kleinen Plus in den Anfangsminuten lag er zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 15.090,32 Punkten. Er knüpfte damit nicht an die Erholung an, die am Vortag nach dem frühen Fall unter die 15.000-Punkte-Marke im Tagesverlauf eingesetzt hatte.

Der MDax, der am Mittwoch auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, erholte sich unterdessen weiter. Mit einem Anstieg um 0,16 Prozent auf 25.322,51 Punkte hat er nun vorerst wieder ein leichtes Plus in der Jahresbilanz. Für den EuroStoxx ging es am Donnerstag moderat um 0,1 Prozent nach oben. Mit der positiven Ausnahme Japan hatte es zuvor an den asiatischen Börsen überschaubare Gewinne gegeben.

Anleger warten auf Impulse von der Wall Street. Am Vortag hatten überraschend schwache Daten vom US-Jobdienstleister ADP als Beruhigungspille gewirkt, weil sie die zuletzt belastende Zinsangst etwas dämpften und eine Rally der Anleiherenditen zunächst aussetzte. In den Mittelpunkt rückt der am Freitag erwartete offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA.