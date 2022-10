Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag letztlich an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Nachdem die Stimmung zunächst lange Zeit getrübt war, sorgte die freundliche Eröffnung der US-Börsen auch in Deutschland für steigende Kurse. Der Leitindex Dax schloss 0,94 Prozent höher bei 13.052,96 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte zog um 2,43 Prozent auf 23.807,17 Punkte an.