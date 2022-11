Schwache Börsen in China und Hongkong haben am Montag die Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt etwas gedämpft. Im frühen Handel gab der Dax um 0,24 Prozent auf 14.505,96 Punkte nach. In den vergangenen acht Wochen hat der deutsche Leitindex allerdings um rund 20 Prozent zulegt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montagvormittag um 0,29 Prozent auf 25.896,81 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, sank um 0,20 Prozent auf 3954,41 Punkte.