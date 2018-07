Zum 30. Geburtstag des Dax wurde in Frankfurt am Montag kräftig die Glocke geläutet. Der deutsche Leitindex wurde am 1. Juli 1988 erstmals berechnet. Seitdem ging es langfristig gesehen immer nach oben. Abgesehen von einigen Dellen und kurzfristigen Rückschlägen. Zum runden Geburtstag war den Anlegern allerdings nicht zum Feiern zumute. Ein wichtiger Grund: die Regierungskrise in Berlin. Das für den Montagnachmittag geplante Krisentreffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer habe das Zeug, die Börsen durchzurütteln, hieß es auf dem Parkett. Stefan Scharffetter von der Baader Bank: "Also, diese Regierungskrise, die wir momentan haben, die ist nicht zu unterschätzen. Im Augenblick große Unsicherheit. Man weiß wirklich nicht, was aus Bayern kommt. Die Signale sind mal so, mal so. Wir werden jetzt abwarten, wie die Gespräche heute und morgen in Berlin am Ende des Tages ausgehen und müssen dann mit der Entscheidung, die dort getroffen wird, müssen wir dann leben. Dass das hier für Verunsicherung sorgt, das ist ganz klar. Das wird uns hier auch die nächsten Tage beschäftigen." Sollte es hier keine Lösung geben, so die Befürchtung, könnte der Dax schnell unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten fallen. Auch der Euro litt unter der Sorge, die CDU/CSU-Koalition und damit die Bundesregierung könne wegen des Streits zerbrechen. Über all dem loderte die erneute Drohung von US-Präsident Donald Trump für Zölle auf Autos und Zulieferteile. Investoren fürchten sich davor, dass die höheren Abgaben auf die Gewinne der Unternehmen durchschlagen.