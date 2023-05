Vage Hoffnungen auf Fortschritte im Streit über eine Anhebung der US-Schuldengrenze zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit der USA hat auch den deutschen Aktienmarkt angetrieben.

Zwar blieben die Handelsumsätze am Feiertag "Christi Himmelfahrt" vergleichsweise dünn, doch reichte es gleich am Morgen für einen Sprung über die Marke von 16.000 Punkten im Dax auf den höchsten Stand seit Anfang 2022. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex dann mit 1,54 Prozent im Plus bei 16 196,58 Zählern. Das bisherige Rekordhoch bei gut 16 290 Punkten ist damit in Sichtweite.

Ebenfalls fest zeigte sich am Donnerstag der MDax der mittelgroßen Unternehmen. Er gewann zuletzt 1,05 Prozent auf 27.692,85 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,11 Prozent auf 4371,32 Punkte an.