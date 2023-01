Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Verschnaufpause am Vortag wieder an seinen schwungvollen Jahresauftakt angeknüpft. Der Leitindex Dax schloss 1,20 Prozent höher bei 14.610,02 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 4,93 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 1,12 Prozent auf 26.970,10 Punkte nach oben.