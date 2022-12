Die Aktienanleger haben sich am Dienstag vor Inflationszahlen aus den USA vorsichtig aus der Deckung gewagt. Gegen Mittag stieg der Leitindex Dax um 0,73 Prozent auf 14.411,66 Punkte. Der MDax brachte es zuletzt auf ein Plus von 0,68 Prozent auf 25.660,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,8 Prozent zu. In New York war der Dow-Jones-Index am Vorabend bereits um 1,6 Prozent gestiegen.