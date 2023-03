Börse in Frankfurt Unsicherheit kehrt an die Börse zurück - Dax fällt

Zum Ende einer schwankungsreichen Woche hat der Dax seine bisherigen Wochengewinne merklich reduziert. Anleger sind unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen. Vor dem Wochenende hieß es daher, dass erst einmal Kasse gemacht wird. Der deutsche Leitindex fiel zeitweise unter 15.000 Punkte.

Zum Ende einer schwankungsreichen Woche hat der Dax seine bisherigen Wochengewinne merklich reduziert. Anleger sind unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen. Vor dem Wochenende hieß es daher, dass erst einmal Kasse gemacht wird. Der deutsche Leitindex fiel zeitweise unter 15.000 Punkte.

Gegen Ende der ersten Handelsstunde büßte der Dax noch 1,30 Prozent auf 15.012,24 Punkte ein, sodass sein Wochenplus auf 1,7 Prozent schrumpfte. In den vergangenen Tagen hatte der Dax eine Erholung um bis zu rund 840 Punkte hinter sich: Auf das anfängliche Wochentief, das nach der nötig gewordenen Notfallrettung der Credit Suisse mit 14.458 Punkten das niedrigste Niveau seit der ersten Januar-Woche bedeutet hatte, folgte ein Anstieg bis an die 15.300 Punkte.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten gab am Freitag um 1,48 Prozent auf 26.859,94 Zähler nach. Auch der EuroStoxx 50 fiel um 1,4 Prozent.

Weiter abrutschende Bankenwerte waren Ausdruck der anhaltenden Unsicherheit. Vor allem die Titel der Deutschen Bank sackten um 7,5 Prozent ab in Richtung ihres Montagstiefs. Negativ fielen im Dax auch die Volkswagen-Aktien auf mit einem Abschlag von drei Prozent.

Die deutsche Luftfahrtbranche steht vor einer am Montag erwarteten Streikwelle. Die Lufthansa, deren Anteile am Freitag um 2,8 Prozent sanken, kündigte schon am Wochenende erste Auswirkungen an: In München sollen schon am Sonntag keine Flüge stattfinden, gefolgt vom Frankfurter Flughafen am Montag.

In der Reisebranche in den Fokus rückte auch der Reisekonzern Tui, der eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zur Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen ankündigte. Bereits im Februar hatten die Aktionäre auf einer Online-Hauptversammlung die Vorbereitung der Maßnahme genehmigt. Nach anfangs noch größerem Druck betrug der Abschlag zuletzt 5,5 Prozent.