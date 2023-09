Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem jüngsten Kursrutsch weiter angeschlagen. Der Leitindex Dax, dem der sechste Verlusttag in Folge droht, präsentierte sich am Donnerstag wenig verändert. Zuletzt notierte er aber geringfügig im Plus bei 15.221,87 Punkten. Das Börsenbarometer bewegt sich aktuell auf dem Niveau von Ende März.