Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten vor dem mit Spannung erwarteten EZB-Leitzinsentscheid die Füße still. Am Mittag steht der Dax mit minus 0,06 Prozent nahezu unbewegt bei 15.645,17 Zählern. Bislang hat das Börsenbarometer in dieser Woche etwas mehr als ein halbes Prozent verloren.