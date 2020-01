Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst verdaut.

Am Dienstag startete der Dax erholt in den Handel, nachdem er zu Wochenbeginn seine im Zuge des Iran-Konflikts erlittenen Verluste schon deutlich reduziert hatte. In den Anfangsminuten erholte sich der Leitindex um 0,91 Prozent auf 13.245,85 Punkte.

Die voranschreitende Erholung vom Vierwochentief unter der 13.000-Punkte-Marke, auf das der Dax am Vortag nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gefallen war, wird am Dienstag von den internationalen Börsen begleitet. In New York waren die Kurse letztlich ins Plus gedreht und auch in Asien standen die Ampeln am Dienstag an den bedeutenden Börsenplätzen auf grün.

Die Erholung erstreckte sich über den Dax hinaus auch auf seine wichtigen deutschen und europäischen Indexkollegen. Der MDax der mittelgroßen Aktienwerte stieg um 0,65 Prozent auf 28 376,74 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx kletterte um 0,74 Prozent auf 3780,36 Zähler.