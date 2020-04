Der Dax hat am Montag nachgegeben. Am frühen Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,45 Prozent auf 10.472,01 Punkte.

Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda scheint sich mit dem neuerlichen Rutsch die Skepsis zum Start der Berichtssaison durchzusetzen. Nach zuletzt starker Erholung sollten die Gewinnmitnahmen im grundsätzlich weiter unsicheren Umfeld der Corona-Krise nicht allzu sehr überraschen. In der Vorwoche war der Dax im Zuge einer Erholung noch bis auf 10.820 Punkte gestiegen.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,56 Prozent auf 22.230,84 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,3 Prozent.

Bevor hierzulande die Berichtssaison mit Zahlen des Softwarekonzerns SAP so richtig an diesem Dienstag losgeht, blieb es unternehmensseitig zum Wochenauftakt noch recht ruhig. SAP-Aktien gaben am Nachmittag um 1,8 Prozent nach.

Vermeintlich defensive Aktien aus dem Gesundheits- und Versicherungssektor waren europaweit weit vorne. FMC-Papiere legten an der Dax-Spitze um gut eineinhalb Prozent zu. Anteile der Munich Re gewannen 1,3 Prozent.

Starke Auftragszahlen von Philips beflügelten insbesondere Aktien aus der Medizintechnikbranche. Im MDax legten Papiere von Siemens Healthineers um drei Prozent zu. Für die Titel des Laborausrüsters Sartorius ging es um 3,7 Prozent hinauf. Im SDax gewannen Drägerwerk-Aktien dreieinhalb Prozent.

Der Autobauer Daimler fährt nach dem Produktionsstillstand wegen der Corona-Pandemie seine Werke wieder hoch. Den Papieren half das nichts, sie verloren als Dax-Schlusslicht mit 3,9 Prozent auch mehr als BMW und Volkswagen.

Dem Elektronikhändler Ceconomy brockte die Schließung einer Vielzahl von Läden im Zuge der Pandemie im zweiten Geschäftsquartal einen Verlust ein. Mit Einsparungen will das Unternehmen gegensteuern. Eine bei der staatlichen Förderbank KfW beantragte Kreditlinie soll die Liquidität sichern. Am Montag schwankten die im SDax notierten Ceconomy-Anteile stark, zuletzt sanken sie um mehr als drei Prozent.

Der Euro kostete im Nachmittagshandel 1,0854 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0888) Dollar festgesetzt. Am deutschen Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,09 Prozent auf 144,96 Punkte. Die Umlaufrendite sank im Gegenzug von minus 0,47 Prozent am Freitag auf minus 0,48 Prozent. Der Bund Future notierte mit minus 0,09 Prozent bei 172,54 Zählern.