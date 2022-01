Starke Vorgaben vom New Yorker Aktienmarkt haben am Montag auch an der Börse in Deutschland für mehr Zuversicht gesorgt. Der Anfangsschwung ließ wie zuletzt häufiger zu beobachten aber auch diesmal wieder nach.

So stand der Dax zuletzt noch 0,76 Prozent höher bei 15.436 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte 0,32 Prozent auf 33.180 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent. Vor allem Technologiewerte hatten am Freitag von der späten Erholung am US-Aktienmarkt profitiert.

Im Blick stehen nun am Nachmittag die Inflationsdaten aus Deutschland für Januar. Volkswirte rechneten mit einer leichten Abschwächung des Preisauftriebs im Jahresvergleich auf unter fünf Prozent.

Die zuletzt abgestraften Pandemie-Gewinner waren am Monmtag wieder gefragt. An der Dax-Spitze gewannen die Papiere des Essenslieferdienstes Delivery Hero fast vier Prozent. Hellofresh verteuerten sich um mehr als zweieinhalb Prozent.

Die Titel des Chipkonzerns Infineon legten im Zuge der Techwerte-Erholung um rund drei Prozent zu. Henkel erholten sich mit einem Plus von über dreieinhalb Prozent ein wenig von ihrem Kurseinbruch von mehr als elf Prozent am Freitag.