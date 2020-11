Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax nimmt Kurs auf die 12.000-Punkte-Marke

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt weiter auf Erholung. Der Dax rückte im frühen Dienstagshandel um 1,42 Prozent auf 11.955,57 Punkte vor.

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt weiter auf Erholung. Der Dax rückte im frühen Dienstagshandel um 1,42 Prozent auf 11.955,57 Punkte vor.

Am Montag war er bereits um zwei Prozent gestiegen, nachdem er in der Vorwoche im Zuge der Verschärfung der Corona-Krise fast neun Prozent verloren hatte.

Anleger hoffen auf ein klares Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten. Alles andere würde erhöhte Unsicherheit bedeuten und wäre erst einmal schlecht für die Märkte, hieß es aus dem Handel.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel legte um 1,29 Prozent auf 26.415,70 Punkte zu. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 1,3 Prozent.

In der Berichtssaison geht es in Deutschland weiter mit Zahlen von Bayer aus dem Dax sowie einigen weiteren Unternehmen aus MDax und SDax. Bayer verfehlte mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sonderposten die Markterwartungen. Die Titel gaben als Dax-Schlusslicht um 1,4 Prozent nach. An der Dax-Spitze setzten HeidelbergCement ihren jüngsten Lauf mit einem Plus von vier Prozent fort.

Im MDax gewannen die Anteile des Chemiekonzerns Evonik und des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen jeweils um die zwei Prozent. Der zu den Corona-Krisengewinnern zählende Kochboxenversender Hellofresh bestätigte die zuvor bereits angehobenen Jahresziele. Die Papiere drehten nach einem starken Start ins Minus und verloren zuletzt 1,9 Prozent.

Hugo Boss verteuerten sich an der MDax-Spitze um 4,6 Prozent, ebenfalls nach Zahlenvorlage. Für ProSiebenSat.1 ging es indes um 3,7 Prozent bergab, die Bank Morgan Stanley nahm die Bewertung für die Papiere des Medienkonzerns mit «Underweight» auf.

Im SDax sprangen die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 7,4 Prozent an die Spitze. Die Titel des Stahlhändlers Klöckner & Co verbuchten nach Zahlen einen Aufschlag von 6,4 Prozent.