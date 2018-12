Die kräftige Erholung an der Wall Street hat dem Dax nach der Weihnachtspause keinen Schwung gegeben.

Anderthalb Stunden nach Handelsstart markierte der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von rund 1,8 Prozent auf rund 10.440 Punkte einen Tiefststand seit Dezember 2016.

Für den Dax zeichnet sich damit ein sehr schwaches Börsenjahr ab. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Leitindex nun etwa 19,2 Prozent eingebüßt. 2018 wird damit wohl das erste Verlustjahr seit 2011. Zudem schnitt der Dax im internationalen Vergleich schlechter ab als die meisten bedeutenden Börsen.

Andere Indizes entwickelten sich am Donnerstag etwas besser als der Dax: Der Index der mittelgroßen Werte MDax tendierte mit 21603,72 Punkten kaum verändert. Der EuroStoxx lag knapp mit 0,12 Prozent im Plus. Im Gegensatz zum deutschen Markt war der Leitindex der Eurozone einen Teil der zwischenzeitlichen US-Abwärtsbewegung am Heiligabend schon mitgegangen.

Während der Frankfurter Handel pausierte, war der Dow Jones Industrial am Montag um fast 3 Prozent abgestürzt, dann aber am Mittwoch in einer Gegenreaktion um knapp 5 Prozent hochgesprungen. Dazu trugen auch beruhigende Worte der Trump-Regierung bei, nachdem Donald Trump zuletzt unter anderem mit negativen Aussagen über die US-Notenbank Fed für Nervosität gesorgt hatten. Im Streit über eine Grenzmauer zu Mexiko bleibt Trump zu den oppositionellen Demokraten ebenfalls auf Konfrontationskurs.

Antrieb hatten die US-Börsen am Vortag wegen guter Signale für das späte Weihnachtsgeschäft von starken Einzelhandelswerten erhalten - und dies schwappte nun auch reduzierte nach Europa über. Aktien von Zalando gehörten im MDax mit 1,2 Prozent zu den Gewinnern. Zuletzt war die Aktie des Onlinehändlers mit einem erreichten Tief seit vier Jahren noch schwer gezeichnet vom bis dahin schlechten Nachrichtenfluss aus der Branche.

Zu den soliden Werten in der deutschen Indexfamilie gehörten außerdem die Technologiewerte, nachdem ihr Sektor den breiten Markt am Vortag im US-Handel schon in den Schatten gestellt hatte. Infineon etwa kletterten im Dax um 0,2 Prozent und Dialog Semiconductor aus dem SDax gewannen sogar etwa mehr als 2 Prozent.

Zudem gab es am Donnerstag einige Änderungen in der Dax-Familie. Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec steigt in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf und ersetzt dort den Ticketvermarkter CTS Eventim. Der Börsenneuling Knorr-Bremse zählt künftig zu den Kleinwerten im SDax und verdrängt dort die Aktien von Baywa.