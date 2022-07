Nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit November 2020 hat ein Stabilisierungsversuch deutscher Aktien am Mittwoch erst einmal Bestand. Der Dax legte am Nachmittag 1,50 Prozent auf 12.587,13 Punkte zu. Der MDax gewann 1,78 Prozent auf 25 072,28 Zähler. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es deutlich um 1,8 Prozent nach oben.

Am Mittwoch zählten Tech-Werte wie am Vorabend in den USA auch in Europa zu den größten Gewinnern. Dem Sektor zugerechnet werden in der Dax-Indexfamilie unter anderem diverse Online-Werte. Der Anstieg von Hellofresh und Delivery Hero um je etwa 7 Prozent wurde mit Branchenfantasie im Lebensmittel-Lieferbereich in Zusammenhang gebracht.

Noch deutlicher um elf Prozent ging es für die Shop Apotheke nach oben. Nächster im Online-Bunde waren die Titel von Auto1 mit einem Kurssprung um zehn Prozent. Verwiesen wurde bei dem Online-Gebrauchtwagenhändler auf eine Kooperation mit Ford.

Am Dax-Ende standen die Anteilsscheine von Adidas nach einem skeptischen Analystenkommentar von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Ihre Kursverluste konnten die Papiere des Sportartikelkonzerns aber zuletzt auf ein halbes Prozent reduzieren.

Uniper hofft auf staatliche Hilfe

Nach den jüngsten Kurseinbrüchen blieben auch die Aktien von Uniper im Blick. Der Energiekonzern kann zwar in seiner Schieflage wegen sinkender Gasflüsse aus Russland auf staatliche Hilfe hoffen, Anleger blieben aber sehr nervös. Zeitweise nochmals um fast 9 Prozent in Richtung Rekordtief gefallen, holten sie die Verluste zuletzt auf. Es gelang der Dreh ins Plus mit 1,3 Prozent.

Der Euro kostete am Mittwoch so wenig wie zuletzt Ende 2002, zuletzt wurden 1,0183 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0290 Dollar festgesetzt.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen fiel von 1,14 Prozent am Vortag auf 1,05 Prozent. Der Rentenindex Rex dagegen stieg um 0,46 Prozent auf 134,99 Punkte. Der Bund-Future legte 1,03 Prozent auf 152,53 Zähler zu.