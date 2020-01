Am deutschen Aktienmarkt hat der MDax am Freitag einen Rekord aufgestellt. Mit 28.703 Punkten notierte der Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte so hoch wie nie zuvor. Zuletzt verbuchte das Barometer ein Plus von 0,68 Prozent auf 28.662,87 Zähler.

Der Leitindex Dax legte um 0,69 Prozent zu auf 13.521,92 Punkte, blieb aber bislang noch unter seiner Bestmarke von 13.596 Punkten aus dem Januar 2018. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Plus von 0,3 Prozent ab. Der EuroStoxx 50 kletterte auf ein Hoch seit April 2015, zuletzt gewann er 0,80 Prozent.

Der zuletzt schwache Automobilsektor, der den Dax an den beiden Vortagen gebremst hatte, erholte sich am Freitag. Volkswagen, Daimler und BMW gewannen bis zu eineinhalb Prozent dazu. In den vergangenen Tagen hatten Medienberichte über drohende Strafzölle der USA auf Autoimporte aus Europa die Branchenkurse belastet.

Im Dax sind die Aktien von RWE nach der Einigung zum Kohleausstieg und der damit verbundenen Kompensationszahlung weiter auf dem Vormarsch. Mit plus 3 Prozent setzten sie sich an die Index-Spitze. Mehrere Analysten erhöhten nun die Kursziele für den Versorger. Eon-Aktien legten um 1,7 Prozent zu.

Auch bei Wirecard ging die jüngste Rally zunächst weiter, dann aber drehten sie am Dax-Ende deutlich ins Minus, zuletzt notierten sie zweieinhalb Prozent tiefer. Die Bayer-Anteile legten um 1,2 Prozent zu. Die im Dax schwer gewichteten SAP-Anteile rückten um 2,4 Prozent vor.

An der MDax-Spitze setzte sich die Erholung der Varta-Aktien mit plus 3,5 Prozent fort. Bereits am Vortag waren die Anteile des Batteriehersteller der beste Wert in dem Index angesichts eines rascher als gedacht verlaufenden Produktionsausbaus.