Dem Dax fehlt auch am zweiten Tag nach Weihnachten der Schwung. Der Leitindex startete mit einem Abschlag von 0,22 Prozent auf 13.041,66 Punkte in den Tag.

Für den MDax ging es sogar noch etwas deutlicher um 0,39 Prozent auf 26.195,67 Zähler bergab. Der TecDax fiel um 0,23 Prozent auf 2531,85 Punkte. Auch der EuroStoxx stand etwas tiefer bei 3542,94 Punkten.

Als Grund dafür, dass sich der Aktienmarkt in Europa weiter schwer tut, gilt der starke Euro. Er erreichte mit über 1,19 US-Dollar das höchste Niveau seit Ende November und kann so die Exporte hiesiger Unternehmen verteuern. Anstelle eines erhofften Jahresendspurts dürfte der Stillstand an den Aktienmärkten damit weitergehen.

Bis dato hat der Dax aber auch ein sehr gutes Jahr hinter sich, sodass die jüngste Stagnation auf hohem Niveau geschieht. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex fast 14 Prozent zugelegt. Es dürfte so das sechste Gewinnjahr in Folge für ihn werden. Letztmals hatten Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen solch eine Gewinnstrecke in den 80er Jahren geschafft - noch vor der Entstehung des Dax in seiner heutigen Form.

Auf Unternehmensseite rückten am Donnerstag die Aktien von Ceconomy wegen des Todes des Media-Markt-Mitbegründers Erich Kellerhals ins Blickfeld. Ein Analyst bezeichnete die Meldung als tragisch. Dem Experten zufolge erhöht sich nun aber die Wahrscheinlichkeit, dass langjährige Konflikte um das Sagen bei der Media-Saturn-Gruppe gelöst werden könnten. Die Aktie gewann im MDax rund 3 Prozent.