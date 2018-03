Die deutsche Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig, die Unternehmen machen fette Gewinne. In den vergangenen fünf Jahren gewann der Deutsche Aktienindex (Dax), in dem die 30 größten deutschen Firmen enthalten sind, um mehr als 50 Prozent an Wert. Einer aber glaubt nicht an die Stärke der deutschen Wirtschaft: Finanzguru Ray Dalio hat Milliarden Dollar auf einen Absturz des Dax gewettet - also auf sinkende Kurse bei deutschen Großkonzernen.

Dalio ist nicht irgendwer, sondern Gründer und Chef des Hedgefonds Bridgewater Associates, der laut Forbes ein Vermögen von 160 Milliarden Dollar verwaltet und damit die größte Hedgefonds-Firma der Welt ist. Schon Ende Februar berichtete der Finanzdienst Bloomberg unter der Überschrift "Dalio gegen jeden", Bridgewater habe bis zu 22 Milliarden Dollar auf fallende Kurse europäischer Unternehmen gesetzt, darunter auch maßgeblich deutsche Firmen. Und tatsächlich hat der Dax seit Ende Januar rund zehn Prozent eingebüßt, wobei unklar ist, ob Dalio einfach nur einen guten Riecher hatte oder mit seiner prominenten Wette zu dem Kursrutsch beigetragen hat.

Wetteinsatz gegen deutsche Firmen erhöht

Doch Dalio glaubt offenbar, dass deutsche Konzerne noch weitaus stärker abstürzen werden. Wie das Manager Magazin berichtet, hat Dalio seine Short-Positionen, also seinen Wetteinsatz auf fallende Dax-Kurse, noch einmal erhöht. Allein beim Software-Konzern SAP habe Bridgewater laut Bundesanzeiger rund 925 Millionen Euro auf fallende Kurse gesetzt. Insgesamt laufen Dalios Wetten gegen rund ein Dutzend deutsche Konzerne, darunter auch Siemens, Allianz und BASF.

Wer mit so viel Geld pokert wie Dalio, will sich nicht einfach nur als Crash-Prophet profilieren. Dalio glaubt, dass sich Europas Konjunktur nicht so gut entwickeln wird, wie von vielen angenommen. Als Problem sieht er etwa den gegenüber dem Dollar zu starken Euro, der die Exporte deutscher Firmen verteuert und so die Gewinne schmälert.



Dalios Wette sorgt nicht nur wegen seiner schieren Größe für Aufregung, sondern auch wegen seines Rufs, meistens richtig zu liegen. Seit der Gründung von Bridgewater im Jahr 1975 hat Dalio das Vermögen seiner Kunden laut "FAZ" um 50 Milliarden Dollar vermehrt. Dalio selbst besitzt laut Forbes 17,4 Milliarden Dollar. Sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch "Principles", in dem er sein Leben und seine Anlagestrategie beschreibt, landete auf Platz 1 der "New York Times"-Bestsellerliste.