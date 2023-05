von Jens Mühling Reis mit Pökelfleisch, Obst und Milchbonbons: Sogar das Menü des Jungfernflugs der C919 war eine Meldung wert. China ist stolz auf das selbst entwickelte Flugzeug. Auch wenn es mit teilweiser alter West-Technik fliegt – noch jedenfalls.

Etwa 1100 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Shanghai und Peking. Für ein Flugzeug keine große Entfernung. Doch als am Sonntag um 12.31 Uhr Ortszeit knapp zwei Stunden nach dem Start in Shanghai Flug Nummer MU9191 in Peking landet, hat Chinas Luftfahrtindustrie einen unermesslichen Sprung hinter sich.