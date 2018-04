In der Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen" gehört er mittlerweile zur Stammbesetzung, doch solo läuft es noch nicht wie erhofft: Carsten Maschmeyers neue Sat.1-Show kommt nicht so recht aus den Startlöchern. Trotz großer Werbekampagne erreichte die erste Folge von "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" lediglich einen Marktanteil von 8,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge vergangene Woche wollten sogar nur noch 5,5 Prozent sehen.

Zu allem Überfluss vergraulten bei Folge 2 auch noch Tonprobleme einen Teil der Zuschauer. Auf Twitter äußerten sich Zuschauer verärgert über die Tonprobleme, aber auch bissig über Maschmeyer und die Sendung selbst.

Preisgeld für fiesesten Kommentar

Vor der dritten Ausgabe der Sendung heute Abend versucht Maschmeyer nun, die möglichen negativen Kommentare kreativ zu nutzen, um neue Aufmerksamkeit für die Show zu generieren: Wer unter dem Hashtag #MeanTweets den bissigsten Tweet absetzt, bekommt selbst eine kleine Geldspritze in Höhe von 10.000 Euro, wie Maschmeyer via Twitter erklärt. "Freue mich schon auf #StartUpSat1 - und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung! Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir."

Freue mich schon auf #StartUpSat1 – und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung! 😂 Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir. 💰 #MeanTweets #RoastCM — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) 4. April 2018

Gegenüber dem stern sagte Maschmeyer: "Bei den Twitter-Kommentaren zur Sendung sind so manche kreative Perlen dabei. Über einige kann ich wirklich herzlich lachen, besonders über die spontanen, sarkastischen und gemeinen. Diesen Einfallsreichtum will ich belohnen."

In der Sat.1-Gründershow kämpfen die Kandidaten darum, am Ende von Investor Maschmeyer als "bester Gründer" ausgewählt zu werden, um mit ihm gemeinsam eine Firma zu gründen, in die Maschmeyer eine Million Euro Startkapital steckt.