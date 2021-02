Comedian Robyn Schall hat ihre Community zu Spenden aufgerufen und das Geld an notleidende Angestellte aus der New Yorker Gastronomie verteilt. Die Kellnerinnen und Köche konnten ihr Glück kaum fassen.

Während der Corona-Krise geraten viele Angestellte aus der Gastronomie in finanzielle Not – vor allem in den USA, wo es oft an sozialer Absicherung fehlt. Die Comedian Robyn Schall hat das Problem selbst in die Hand genommen. Mit Hilfe ihrer Fans konnte sie einigen Kellner*innen in New York eine riesige Freude machen.

Während eines Livestreams auf Instagram rief Schall ihre mehr als 140.000 Follower zu Spenden für die gebeutelte Gastronomie auf. "Ich war völlig überwältigt davon, wie viele Menschen einen oder zwei oder fünf Dollar gaben", sagte sie CNN. Insgesamt kamen dabei 13.000 Dollar zusammen, die Schall in dieser Woche unter den Angestellten der "Lilly’s Cocktail and Wine"-Bar verteilen konnte. Ein Video mit den Reaktionen veröffentlichte sie auf Instagram.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

7000-Dollar-Scheck für eine Kellnerin

Eine 24-jährige Kellnerin, die aus Irland in die USA gekommen ist und ihre Familie seit November 2019 nicht mehr gesehen hat, überraschte Schall mit einem Scheck über 7000 Dollar. "Es fühlt sich immer noch nicht so an, als wäre es real", sagte die Kellnerin "Bloomberg". Auch die Barkeeperin sowie zwei Angestellte aus der Küche erhielten jeweils 2000 Dollar – und konnten ihr Glück kaum fassen.

"Ich bin dankbar, dass ich diejenige sein konnte, die die Schecks überreichte", schrieb Schall auf Instagram. "Aber der Dank geht an Tausende von Menschen, die gespendet haben, ohne zu wissen, wem wir das Geld geben würden." Ihr tue es weh, die Straßen in New York entlangzugehen und sehen zu müssen, wie viele Restaurants von der Bildfläche verschwänden, sagte sie CNN.

Da immer mehr Spenden eintrafen, konnte Schall sogar noch in eine zweite Runde gehen. Diesmal verteilte sie Schecks in Höhe von insgesamt 1000 Dollar in einem Café. Und auch damit soll noch nicht Schluss sein, die Stand-Up-Comedian möchte weiterhin Geld sammeln und unter die Leute bringen: "Es gibt zwei Sachen, die ich tun will: Menschen zum Lachen bringen und dafür sorgen, dass sich Menschen gut fühlen. Dann bin ich glücklich."

Quellen: Robyn Schall auf Instagram / "Bloomberg" / CNN