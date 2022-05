Ich möchte ein Appartement in Spanien kaufen. Hat jemand Erfahrung damit? Hallo, Ich möchte gerne ein Appartement (Piso) in Spanien kaufen. Am liebsten in der Nähe vom Strand. Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir Tipps geben und eure Erfahrungen in Bezug auf den Immobilienkauf in Spanien berichten könntet. Vielen lieben Dank Bea

Drsmile Vertrag kündigen Ich habe die erste Box vor paar Monaten erhalten, da haben die aligner step 1 und step 2 nicht gepasst (=alle anderen natürlich auch nicht) Wir haben es in Berlin Kurfürstendamm fotografiert und abgeschickt, neuen scan gemacht damit ich neue aligner bekomme, die letztendlich passen würden. Nun habe ich meine nächste Box bekommen, da gibt es keinen step 1 und 2 sondern geht erst ab step 3 los und die aligner passen wieder nicht. Vor Anfang der Behandlung habe ich die Zahnärztin angesprochen dass ich vor paar Monaten erst meine feste Zahnspange losgeworden bin und ob sich die Zähne nicht verschieben. Sie war der Meinung dass Zähne sich nicht so schnell verschieben - und das habe ich ihr geglaubt. Nun bezahle ich seit paar Monaten und die aligner passen weiterhin nicht Da ist jetzt meine Frage ob ich den Vertrag irgendwie aufheben könnte und mein Geld zurück bekommen könnte, weil ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr nur nach Berlin fahren zu müssen um zu zeigen dass die aligner nicht passen und dann wieder Ewigkeiten auf neue Box zu warten. Langsam reicht mir auch. Außerdem die erste simulation meiner Zähne sah anders aus als die zweite. Die zweite sah etwas schlechter aus und statt 14 aligner habe ich nun 12... Das wurde nicht so festgelegt.. Nun wie gesagt passen die wieder nicht und ich kann mir schon denken, dass die dritte simulation noch schlechter ausfallen wird, wobei ich den Vertrag unterschrieben habe NUR wegen der Ersten simulation. Hat da jemand Erfahrung, wie ich den Vertrag beenden könnte?

Wie meinen Sie, ist Globalisierung unter Chinas Führung gut oder schlecht? Vor kurzem las ich das Buch von Paul Ronzheimer "Sebastian Kurz – die Biografie" und dachte darüber nach, wie Globalisierung das Leben eines Menschen über Nacht ruinieren kann. Wir können nicht leugnen, dass heute die Globalisierung unter Chinas Führung geht. Es gilt schon als Axiom, dass die Globalisierung der Schaffung neuer Arbeitsplätze fördert. Und jetzt will ich diese Tatsache in Frage stellen. Im Jahr 2005 hat Josef Kurz (Vater von Sebastian Kurz) seinen Job wegen Verlagerung der Produktion aus Kostegründen nach China verloren. Damals arbeitete bei Philips. Josef weigerte sich nach China zu fahren, weil seiner Ansicht nach die Entwicklung und das Know-how nur in Wien passieren können. Aber sein Kollege, der diesen Job angenommen hat, wurde sozusagen betrogen. Josef Kurz: "Er sollte die Chinesen ausbilden. Nach einem Jahr haben sie dann zu ihm gesagt: Wir können das jetzt allein, und haben ihn entlassen. Er hat dann einen Herzinfarkt bekommen".

Wie wird in Zukunft nachgewiesen das der Immobilienverkäufer seine 50 % von der gesamten Maklerprovision schon bezahlt hat? Und wie können Fälschungen und falsche Angaben entdeckt werden? Ab 23.12.2020 beträgt die vom Immobilien[b]käufer[/b] zu zahlenden Maklerprovision, nur noch max. 50 % von der gesamten Maklerprovision. Außerdem soll der Immobilien[b]käufer[/b] einer Immobilie zukünftig nur dann [b]verpflichtet[/b] sein, seinen Anteil an der Provision zu zahlen, wenn der Immobilien[b]verkäufer[/b] dies [b]bereits[/b] getan hat.

Arbeitsamt Zustimmung Hallo zusammen, ich bin seit September 2016 in Deutschland, Habe für 3 jahre visum bekomme und habe ein Ausbildung als Köchin gemacht, dann musste mein Visum verlängern (komme aus Nordmazedonien) und habe für 1 jahr Visum bekommen, aber danach musste mein Beruf wechseln wegen mein Gesundheit, nach einem Jahr musste jetzt wider mein Visum verlängern aber Arbeitsamt hat nicht zugestimmt und die wollen das ich nur als Köchin Arbeite obwohl ich auch den Attest von Arzt dahin geschickt habe, und jetzt warte auf ein Antwort von denen, meine frage ist können Sie jetzt zustimmen oder sagen die wieder nein obwohl ich Allergie habe LG

Wohnungsbesichtigung Wohnort Hamburg.Coronabestimmung:Bei Treffen im privaten Bereich sind ab 26. Oktober nur noch bis zu zehn Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt. Makler will vor der Tür bleiben und nach und nach jeweils 2 Interessenten aus einem Haushalt in die Wohnungschicken.Ist das ok oder was kann man machen ?

Cornazeit und Finanzen Hallo, ich würde gern einmal wissen, wie ihr die Coronazeit bisher finanziell überstanden habt? Habt ihr Kurzarbeit, habt ihr deutlich weniger Geld zur Verfügung? Seid ihr im Moment sparsamer oder lebt ihr wie bisher weiter? Habt ihr Tipps?

Gehaltserhöhung ohne Vorwarnung streichen Hallo, ich habe in meinem, von beiden Seiten, unterschriebenen Arbeitsvertrag stehen, dass ich ab dem 13. Monat eine Gehaltserhöhung bekomme. (ohne Zusatzklausel) Das wäre ab 01.07.2020 der Fall gewesen. Nun musste ich auf meiner Abrechnung sehen, dass diese mir nicht berechnet wurde. Auf Nachfrage bekam ich die Aussage, dass die Firma sich entschlossen hat bis auf weiteres keine Gehaltserhöhungen durchzuführen. Geht das so einfach? Wie kann ich dagegen vorgehen? Kann ich überhaupt etwas dagegen machen? Es steht ja im Arbeitsvertrag und mir wurde davor nicht Bescheid gegeben bzw ich wurde nicht vorgewarnt (weder mündlich noch schriftlich), dass ich das neue Gehalt nicht bekomme. Wir haben seit Mitte März Kurzarbeit. Ab September geht es wieder normal weiter. Danke schonmal

Verändert der Einbau einer Brandschutztür meinen Versicherungsschutz? Wir überlegen aktuell die Tür von der Garage zum Wohnhaus zu verändern. Wir wollen eine Brandschutztür T90 einbauen. Diese ist besser als eine T30 Tür, wodurch es ja passieren kann, dass sich die Versicherung ändert? Unser Ansprechpartner ist derzeit im Urlaub, daher bin ich selbst auf die Suche gegangen.