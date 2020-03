Die Bank of China verwendet seit Anfang März ultraviolettes Licht und Desinfektionsschränke, um sowohl chinesische Yuan- als auch Banknoten anderer Währungen zu desinfizieren. Alle Banknoten werden erst sieben Tage lang aufbewahrt, bevor sie wieder in die Bankfilialen zurückgebracht werden. Damit soll der Ausbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden. Nach Angaben der Bank of China werden die in den Krankenhäusern abgeholten Banknoten nicht wieder in Umlauf gebracht und separat desinfiziert und versiegelt, um die Sicherheit von Bankmitarbeitern und Kunden bei der Verwendung von Bargeld zu gewährleisten. Die Banken sind von den Aufsichtsbehörden auch dazu angehalten, den Kunden eher neue Banknoten statt der gebrauchten zur Verfügung zu stellen. Ein Problem ist zurzeit jedoch vor allem der Anstieg der importierten Coronavirus-Fälle. Am Sonntag wurden offiziellen Angaben zufolge rund 40 neuen infizierte Personen in China bestätigt. Alle davon waren Reisende, die aus dem Ausland kamen.