Schwarzer Montag an den Börsen: Die Coronavirus-Krise und ein Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland versetzen Anleger weltweit in Panik. Der deutsche Aktien-Leitindex Dax ist am Montag mit rund 8 Prozent so stark eingebrochen wie seit 2001 nicht mehr. Auch die Wall Street in New York hatte bereits mit einem deutlichen Minus die Woche begonnen. Der Handel wurde nach Beginn sogar kurz ausgesetzt. Oliver Roth von der Oddo-Seydler-Bank sagte dazu am Montag in Frankfurt am Main: O-Ton: "Also was wir derzeit natürlich haben, ist in erster Linie eine Glaubensfrage, eine psychologische Krise. Denn so ganz genau wissen wir ja noch gar nicht, inwieweit sich der Coronavirus wie stark auf die Weltwirtschaft und auf das Wachstum auswirkt. Gibt es ganz unterschiedliche Meinungen? Auch von der OECD und sehr weit auseinander driften diese Erwartungen und Prognosen. Das bedeutet unter dem Strich für uns hier, dass wir psychologisch Unterstützung brauchen. Und die können wir eigentlich nur von den Notenbanken und eben auch durch Programme, Konjunkturprogramme et cetera von den Staatsregierungen erwarten. " Der Monat März dürfte auch laut anderen Börsenexperten schwierig bleiben. Allerdings erwarte man Stimuli in den USA und in Europa. Dies werde die Märkte mittelfristig stabilisieren.