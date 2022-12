von Daniel Bakir Können kriminelle Hacker Lidl-Kassen lahm legen? Wie schützt sich Europas größter Handelskonzern? Und wie arbeitet es sich mit israelischen Ex-Spionen? Der stern hat mit den beiden obersten Cybersecurity-Managern der Schwarz-Gruppe gesprochen.

Man stelle sich vor: Lidl und Kaufland sind von einem massiven Hackerangriff betroffen. Die Kassen sind lahmgelegt, alle 4000 Filialen in Deutschland auf einen Schlag zu. Schnelle Wiedereröffnung der Läden? Nur bei Zahlung eines millionenschweren Lösegeldes an die Cyberkriminellen. Ein paar Tage könnte man vielleicht noch problemlos bei anderen Ketten einkaufen. Aber wie schnell Waren ausverkauft sein können, wenn das Angebot schlagartig knapp wird oder Hamsterkäufer losziehen, konnte jeder in den letzten zweieinhalb Jahren beobachten.