Das Coronavirus hat Sarah Settgast voll erwischt. Settgast designt extravagante Brillen im Luxussegment und schreibt und illustriert Kinderbücher, die internationale Brillenmesse Mido in Mailand und die Leipziger Buchmesse sind eigentlich wichtige Termine für die Kleinunternehmerin. Doch als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des neuartigen Virus wurden beide Messen abgesagt. In Mailand war die Designerin bereits mit Vertrieben aus Indien, Russland, den USA und Saudi-Arabien verabredet gewesen. „Und das sind wirklich so Kunden, da macht man keine Geschäfte am Schreibtisch, sondern die Leute trifft man, mit denen geht man essen, man tauscht sich aus. Ich bin auch mit den Brillen im Luxussegment unterwegs, wo man das halt auch nicht mal schnell am Telefon klären kann." Auch die Leipziger Buchmesse ist für den Erfolg ihrer Bücher unverzichtbar. "Zum Beispiel, im letzten Jahr habe ich ganz viele Bücher auch signiert, bin mit Leuten ins Gespräch gekommen, Fotos gemacht, einfach Networking. Und das geht halt nicht so gut, finde ich online, muss ich ganz ehrlich sagen. Die persönliche Bindung, die, auch die Bücher in die Hand zu nehmen, na. Also, bei den Büchern ist es ja so, es sind ja Pappe-Bücher, und ich finde einfach auch von der Haptik oder mit dem Lack noch einmal extra drüber, dass es halt schon was ist, was man in die Hand nehmen muss und was man online einfach gar nicht so darstellen kann." Die Designerin und Autorin weiß, dass sie nicht die Einzige ist, der es so geht. Einige ihrer Freunde seien entlassen worden, Bekannte aus dem Messebereich in Insolvenz gegangen. Besonders für Selbstständige sei das Virus weniger aus gesundheitlichen, sondern aus finanziellen Gründen eine Bedrohung. Trotzdem, Sarah Settgast will sich von der Corona Krise nicht aus der Bahn werfen lassen. "Und ich möchte mich eigentlich auch nicht von so einem blöden Virus, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aus der Bahn werfen lassen. Also, das ist einfach überhaupt nicht meine Mentalität. Ich habe schon immer gekämpft, und ich werde da jetzt auch weiterkämpfen. Und bin eigentlich auch guter Hoffnung, auch wenn es im Moment so ein Tief gibt."