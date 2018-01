Der anhaltend starke Euro macht den deutschen Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Die Rekordlaune aus den USA und Asien verpuffte daher an der Frankfurter Börse. Der Dax startete am Montag unverändert mit 13.243 Punkten in den Handel und rutschte kurz nach der Eröffnung ins Minus. Der Leitindex dürfe es daher erneut schwer haben, den Schwung der Wall Street aufzunehmen. Dort schlossen die wichtigsten Indizes am Freitag erneut auf Rekordwerten. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Man hätte sicherlich ein bisschen Rückenwind erwarten können von den Verhandlungen in Berlin. Die Sondierungsgespräche sind ja erfolgreich erlaufen, aber es gab schon direkt wieder Gegenwind. Dazu kommt natürlich, dass auch in den USA Donald Trump ein bisschen politisch unter Druck steht. Und beides zusammen sorgt sicherlich auch hier ein Stück weit hier für Ernüchterung." Der Euro stieg auf bis zu 1,2240 Dollar und war so teuer wie zuletzt Ende 2014. Rückenwind für die Gemeinschaftswährung kommt von Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). "Der Euro hat natürlich der Eurozone und Deutschland in den vergangenen Monaten massiv geholfen im Bereich des Exports, zweifelsohne. Das wird im Jahr 2018 sich deutlich ändern, denn wir haben in beiden Seiten des Atlantiks ein starkes Wirtschaftswachstum, das ist gleich. Aber wir haben eine veränderte, voraussichtlich veränderte Zinspolitik in Europa zu erwarten, und das ist es, was den Euro letztendlich derzeit stark macht, nämlich die Erwartung, dass die EZB die Zinsen schrittweise Ende des Jahres und Anfang des Jahres 2019 anheben wird." Einer der größten Gewinner im Dax waren die Aktien von Adidas mit einem Plus von knapp einem Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern will seinen Marktanteil in den USA auf mindestens 15 bis 20 Prozent steigern, wie Finanzchef Harm Ohlmeyer in einem Zeitungsinterview sagte. Derzeit liege der Konzern in der Region noch deutlich darunter.