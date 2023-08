von Daniel Bakir Frauenpower gegen Testosteron-Gebrüll: Neu-Löwin Tijen Onaran heizt den Geschlechterkampf in "Die Höhle der Löwen" an. Beim Pitch um ein Intimpflegeprodukt geht es verbal zur Sache – doch am Ende stehen die Gründerinnen ohne Deal da.

Aus der "Höhle der Löwen" wird immer mehr eine "Höhle der Löwinnen". In der neuen Staffel der Gründershow sind Investorinnen jedenfalls stark vertreten. Zwar fehlt Show-Urgestein Judith Williams. Dafür ist neben Dagmar Wöhrl wieder Janna Ensthaler dabei, die sich auch von ihrer Schwangerschaft nicht davon abhalten lässt, um neue Deals zu kämpfen. Dazu kommt mit Tijen Onaran ein Neuzugang, der sich Female Empowerment explizit auf die Fahnen geschrieben hat (hier lesen Sie ein Interview mit Tijen Onaran).

Female What?, mag sich manch einer fragen. Auch Carsten Maschmeyer hat zu Beginn noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Investmentstrategie seiner neuen Sitznachbarin: "Welche Branchen interessieren dich am meisten", will der Alt-Löwe wissen. Die Antwort knallt genauso wie Onarans rotes Studio-Outfit. "Alles, was das Leben schöner und lustvoller macht, obenrum und untenrum." Also: "Lust, Leidenschaft, Sex, Beauty, Lifestyle." Alles klar, kann losgehen.

Die Höhle der Löwen: Female Power gegen Nils Glagau

Ihre Untenrum-Kompetenz kann Onaran auch gleich in die Waagschale werfen. Denn als erstes betritt Apothekerin Dr. Vivien Karl mit ihrer Mitgründerin Julia Huhnholz die Löwenhöhle. Die beiden Gründerinnen haben eine Pflegecreme gegen Intimtrockenheit bei Frauen mitgebracht. Um sich bei diesem Tabuthema locker zu machen, sollen die Investoren und Investorinnen den Begriff "Intimtrockenheit" auf Geheiß der Gründerinnen zunächst einmal im Chor laut aussprechen. Das klappt prima. Danach ist es aber vorbei mit der Harmonie – und der Geschlechterkampf zwischen den Löwen voll entbrannt.

Als erstes wirft sich Nils Glagau in die Brust. "Ich bin euer Mann", tönt der Chef des Pillenimperiums Orthomol, dessen Nahrungsergänzungsmittel in Tausenden Apotheken des Landes verkauft werden. Doch auch Onaran, die bereits in einer Firma für Gleitgels und Tampons investiert ist und sich als "Intim- und Sexbeauftragte der Sendung" versteht, will die Gründerinnen für sich gewinnen. "Ich spreche die Sprache der Frauen. Ich stehe für das Thema Female Empowerment. Das tut Nils auf keinen Fall", feuert sie eine selbstbewusste Breitseite gegen den Konkurrenten ab.

Gemeinsam mit Dagmar Wöhrl formt Onaran ein Team Frauenpower, das sogar noch 100.000 Euro auf die geforderten 200.000 drauflegen will, was wiederum Glagau zu der Spitze verleitet, dass bei den "Ladys" neben Geld wohl "inhaltlich nicht viel ist". Tatsächlich entscheiden sich Frau Doktor und Partnerin am Ende für die Apothekenkompetenz und gegen das Frauenteam und machen den Deal mit Glagau. Der soll für 200.000 Euro 12,5 Prozent der Firmenanteile erhalten.

Deal mit Dr. Vivien Karl ist geplatzt

Glücklich wurde Dr. Vivien Karl – so heißt nicht nur die Gründerin, sondern auch das Start-up – mit dem Glagau-Deal allerdings nicht. Denn nach der Show ist das Investment nicht zustande gekommen, wie beide Seiten auf stern-Anfrage bestätigten. "Dr. Vivien Karl hat mich wirklich überzeugt und ich hätte gerne eine langfristige Partnerschaft aufgebaut", erklärte Glagau. Bei einem "intensiven Austausch" nach der Show habe sich aber herausgestellt, "dass wir nicht zueinander finden". Einen näheren Grund für das Scheitern des Deals verrät der Investor nicht.

Auch das Team Vivien Karl wird in dem gemeinsamen Statement nicht konkret. "Wir hätten uns wirklich sehr über eine Zusammenarbeit gefreut", betonen die Gründerinnen. "Nils wäre in unseren Augen der ideale Fit gewesen und war deshalb auch unser Lieblingslöwe." Umso mehr bedauere man, "keinen gemeinsamen strategischen Weg gefunden" zu haben. Nichtsdestotrotz strebe man an, die Nummer eins der Intimpflegeprodukte zu werden.