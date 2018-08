Die Löwen sind wieder los: Am 4. September startet die Gründer-Show von Vox. Damit geht das Format bereits in die fünfte Staffel. Zeit, für ein paar Änderungen, dachten sich die Macher. Und so können sich die Zuschauer auf ein paar Neuerungen in der Show freuen.

1. Mehr Juroren

Statt wie bisher fünf Löwen, auf die Sessel zu setzen, werden in diesem Jahr sechs Geldgeber um die besten Start-up-Ideen buhlen. Publikumsliebling Judith Williams wird ihren Sitz mit Georg Kofler teilen. Der war bereits in der vergangenen Staffel für Williams eingesprungen, die krankheitsbedingt ausgefallen war. Da die beiden eine gemeinsame Firma (die Glow Media Group) haben, sind sie auch unternehmerisch auf einer Wellenlänge. In dieser Staffel wird Kofler deutlich häufiger zu sehen sein.

2. Höhere Investitionen in "DHDL"

Die Löwen haben die Spendierhosen an: Auf einer "DHDL"-Pressekonferenz wurde bekannt, dass die Löwen Investitionen von insgesamt mehr als 10 Millionen Euro tätigen werden. Im Jahr zuvor waren es lediglich sechs Millionen Euro gewesen. Damit blättern die Juroren besonders viel Geld hin. Die Vermutung legt nahe, dass es in diesem Jahr besonders viele Deals geben wird - oder verdammt teure Geschäfte abgeschlossen wurden

3."Die Höhle der Löwen" bekommt ein neues Studio

Nach fünf Jahren bekommt die Löwenhöhle einen neuen Anstrich. Vox hielt sich vor dem Staffelstart allerdings sehr bedeckt, was das neue Studio angeht. "In einem neuen Studio, das mit modernem, elegantem Look punktet, bleibt eines in der "Höhle" jedoch immer gleich: Wenn es um lukrative Geschäftsideen geht, will jeder "Löwe" seinen Anteil!", ließ Vox mitteilen. Auch die Löwen selbst geben sich recht wortkarg, wenn man nach dem neuen Ambiente fragt.

4. Die ersten Start-ups sind bekannt

Auch wenn die Firmen geheim gehalten werden sollten, sind schon heute einige der Gründer bekannt, die um die Gunst der Löwen buhlen. So will der Erfinder von Catch-up, einem Aufsatz für Staubsauger, der verhindert, dass man Kleinkram mit aufsaugt, die Investoren überzeugen. Ebenfalls dabei: "Spooning Cookie Dough", ein Keksteig zum Löffeln, der keine Bauchschmerzen macht, berichtet "ngin-food.com". Dazu gesellt sich "Dot on Art", wo Klebepunkte auf Leinwand kommen - eine Art Malen nach zahlen nur mit Pünktchen, berichtet "deutsche-startups.de". Waterdrop, kleine Pillen, die Wasser mit Geschmack zaubern, und Waschies, kleine Waschlappen zum Abschminken nur mit Wasser, sind ebenfalls am Start.

5. Jetzt gibt es "Die Höhle der Löwen" zum Lesen

Pünktlich zum Staffelstart kommt das erste, offizielle Magazin zur Sendung an den Kiosk. Darin finden Fans der Löwen Geschichten rund um die Gründer - auch aus vergangenen Staffeln. Und die Juroren sprechen über ihre besten Investments - ein Muss für echte Fans der Sendung!