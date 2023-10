Kampf um Kellogg's und Co: Warum so viele Markenprodukte in den Regalen fehlen

von Daniel Bakir Bei Edeka oder Rewe fehlen immer mehr Markenprodukte von Konzernen wie Kellogg's in den Regalen. Hintergrund ist ein massiver Preiskampf. Warum eskaliert der Konflikt und was bedeutet das für Verbraucher?

Supermarktkunden müssen in letzter Zeit einige schlechte Nachrichten verkraften: Die Inflation hat die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben. Die Zahl der Mogelpackungen und versteckten Preiserhöhungen ist auf Rekordniveau – teilweise wird an der Qualität der Zutaten gespart. Und dann noch das: Viele Markenprodukte sind in Läden von Edeka oder Rewe gar nicht mehr zu haben, weil die Hersteller die Belieferung gestoppt haben.