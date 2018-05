Möglicherweise verheimlicht Elon Musk der Menschheit seine allergrößte Erfindung: Eine Maschine, die den Tag auf 48 Stunden ausdehnt und/oder den Mondzyklus um 28 Tage verlängert. Anders ist sein Leistungsspektrum nicht zu erklären. In weniger als 20 Jahren hat er fünf Kinder gezeugt, dreimal geheiratet, zehn Unternehmen gegründet, übernommen und/oder wieder verkauft, darunter: Paypal, Tesla, SpaceX und Hyperloop. Möglicherweise ist Elon Musk aber auch nur ein Ehrgeizling mit den üblichen 24 Stunden pro Tag, dessen Pensum ihm etwas aufs Gemüt schlägt - weshalb er gerade etwas mimosig auf Kritik reagiert.

Vor wenigen Tagen fuhr der auch sonst selten stille Musk regelrecht aus der Haut und beschimpfte Presse und Medien als "selbstgefällige Heuchler". Niemand würde mehr der Presse trauen, was auch der Grund sei, warum Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, pestete er los - und kann sich seitdem kaum noch beruhigen. Seit Tagen schießt er Tweet um Tweet heraus: So kündigte er eine Website zur Bewertung des Wahrheitsgehalts von Artikeln an, die einen "Glaubwürdigkeitswert" für Journalisten liefern solle. "Pravda" könnte die Seite heißen, was auf Russisch "Wahrheit" bedeutet und einst Titel des sowjetischen Parteiblatts war.

Der Grund für Musks Medienschelte dürfte der gleiche sein, wie bei den meisten Schelten dieser Art: schlechte Presse, großes Ego, noch größerer Druck. Konkret geht es um Teslas Model 3, das mit Problemen zu kämpfen hat. Der Wagen für den Massenmarkt wurde laut betrommelt, allerdings ist von ihm nicht viel zu sehen - zumindest nicht die Version für erschwingliche 35.000 Dollar. Zerknirscht hatte Musk jüngst eingeräumt, dass Tesla bei dem Preis und den Produktionsmengen "Geld verlieren und sterben" würde. Zudem hängt die Herstellung um Monate hinterher, und im Test schnitt das Model 3 nicht gerade gut ab. Für den Autobauer, der noch nie Gewinn gemacht hat, sind das keine guten Nachrichten - ganz gleich wer sie letztlich ausspricht, aufschreibt oder versendet.

Bei Musk, dem erfolgsverwöhnten Superunternehmer, klingt das dann so: "Das Problem der Journalisten sei der laufende Druck, Klicks zu maximieren und Werbeerlöse zu verdienen, um nicht gefeuert zu werden. Das sei eine heikle Situation, da Tesla keine Werbung schalte und die Hersteller herkömmlicher Autos zu den größten Anzeigenkunden zählten." Ganz Unrecht hat der 46-Jährige zwar nicht, aber den größeren Druck dürfte wohl er selbst verspüren.

Thought you’d say that. Anytime anyone criticizes the media, the media shrieks “You’re just like Trump!” Why do you think he got elected in the first place? Because no ones believes you any more. You lost your credibility a long time ago. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018